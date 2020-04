Danjel Klajner, Intendant des Theater Nordhausen (hinten links), hat im Beisein von Arterns Bürgermeister Torsten Blümel (Die Linke) 200 Atemschutzmasken an das Pflegeheim und Betreute Wohnen an der Wasserstraße in Artern verteilt. Die Pflegedienstleiterin Annegret Koenen (vorn rechts) und Sozialarbeiterin Kerstin Albers nahmen diese dankend entgegen.

Stoffmasken für den Pflegedienst in Artern

Danjel Klajner, Intendant des Theater Nordhausen (hinten links), hat im Beisein von Arterns Bürgermeister Torsten Blümel (Die Linke) 200 Atemschutzmasken an das Pflegeheim und Betreute Wohnen an der Wasserstraße in Artern verteilt. Die Pflegedienstleiterin Annegret Koenen (vorn rechts) und Sozialarbeiterin Kerstin Albers nahmen diese dankend entgegen. Die Näherinnen und Näher des Theaters Nordhausen haben die Masken nicht nur in ihrer Arbeitszeit, sondern auch in der Freizeit hergestellt, wie Klajner sagte. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.