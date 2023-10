Stollen nach Dresdner Rezept

Bad Frankenhausen. Kyffhäuser Meisterstollen: In Bad Frankenhausen hat die Backmanufaktur von Florian Trautmann erstmals die Stollenproduktion aufgenommen

Knapp ein Jahr nach dem Start der Backmanufaktur Trautmann in Bad Frankenhausen geht neben Brot und Brötchen derzeit der erste Stollen über die Ladentheke am Anger. „Vorige Woche haben wir mit dem Stollenbacken angefangen, seit dieser Woche ist er im Verkauf und die Kunden greifen bereits zu“, erzählt Bäckermeister Florian Trautmann.

Der 29-Jährige hat sich mit seiner Schaumanufaktur und dem besonderen Konzept einen Traum erfüllt. Seine Brote in verschiedenen Sorten zeichnet eine lange Teigführung aus, die sie besonders bekömmlich machen. Beim gehaltenvollen Weihnachtsgebäck liegt die Sache anders: „Beim Stollen geht es darum: Er muss schmecken. Stollen ist ein reines Genussmittel, da kann man nicht viel für seine Gesundheit tun“, lächelt der Meister.

Der Meister und sein Werk: Florian Trautmann mit seinem „Kyffhäuser Meisterstollen“. Foto: Kerstin Fischer

Seine Stollenerfahrung hat Florian Trautmann aus der Stollen-Hochburg Dresden mitgebracht, wo der gelernte Bäcker 2019 seinen Meisterkurs absolvierte. „Kyffhäuser Meisterstollen“ nennt er sein Produkt nach Dresdner Rezeptur „mit ganz viel Butter und nur besten Zutaten“. Die Rosinen in Rum legt er selbst ein, sie halten die Stollen schön saftig und bringen Geschmack. Neben einem rosinenfreien Mandelstollen bäckt er auch noch einen Cranberry-Cashewkern-Stollen. „Das ist mal was ganz anderes. Den haben wir in Dresden zusammen mit einem Amerikaner entwickelt, der Zutaten aus dem eigenen Land verwenden wollte“, erzählt Trautmann. Die Cranberries legt er in Kirschwasser ein.

Mittwoch ist Stollen-Backtag, nach dem Auftakt vorige Woche jetzt der zweite. Um sieben Uhr wird der Teig angesetzt: Eine Stunde geht der Hefeteig, eine Stunde der Hauptteig und am Mittag hat der Meister zusammen mit Azubi Sindri Reichel das letzte Blech aus dem Ofen geholt. Einen Tag darf das Gebäck auskühlen, dann gehts in den Laden. Die Menge richtet sich nach der Nachfrage und wird in Richtung Vorweihnachtszeit sicher noch zulegen. Als moderner Handwerksbetrieb nimmt Florian Trautmann Bestellungen auch über seine Internetseite entgegen und vertreibt sogar per Post.

Natürlich hat der Meister auch Tipps für die fachgerechte Stollenlagerung: Kühl und trocken, am besten im Keller und niemals im Kühlschrank, dort kann das feuchte Gebäck schnell schimmeln. Und vor dem Verzehr 2 bis 3 Stunden bei Raumtemperatur lagern, da schmeckt’s am besten. Im November will Florian Trautmann sein Produkt bei der jährlichen Stollenprüfung der Bäckerinnung zur Bewertung stellen. Um die begehrte Goldmedaille zu erhalten, muss er dreimal hintereinander das Prädikat „sehr gut“ erzielen.