Storchennester füllen sich

Die Storchennester der Region füllen sich: In Bretleben ist Adebar nun nicht mehr allein: Am Dienstagabend trudelte sein Partner ein, wie Utz Gäbel mitteilte. „Um 17.15 Uhr ist auch der zweite Storch in Bretleben angekommen und hat gleich Ordnung am Nest gemacht“, schrieb der Bretlebener. – Auch aus Ringleben erreichte die Lokalredaktion frohe Kunde: „Am Dienstagabend ist Adebar eingeflogen, um 18.15 Uhr wurde er gesichtet“, teilen Bernd Sandhöfer, wie auch Cordula Noa aus Ringleben mit. Damit flog der Ringlebener Storch diesmal deutlich später ein als im vergangenen Jahr, wo seine Ankunft am 18. Februar erfolgte. kf