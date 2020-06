Der Gemeinderat Gehofen hat Reparaturarbeiten an der Nordstraße in Auftrag gegeben, weil sich Pflastersteine in der Nordstraße lösen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straße in Gehofen wird repariert

Der Gemeinderat hat Reparaturarbeiten an der Nordstraße in Auftrag gegeben. Den Zuschlag erhielt einstimmig die Arterner Baufirma Gustav Utsch. Die Kosten belaufen sich auf 4.373,25 Euro. Durch Setzung und Ausspülung haben sich einzelne Pflastersteine in der Nordstraße/Ecke Windmühlenstraße derart verschoben, dass Unfallgefahr bestehe, heißt es in der Begründung.