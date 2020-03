Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straßenarbeiter säubern Überlauf entlang der Bundesstraße 86

Die Grabenpflege ist dringend nötig entlang der Bundesstraße 86 über den Kyffhäuser. Am Dienstag nahmen Mitarbeiter der Firma TSI Sonderhausen das Werk in Angriff. Beginnend am Stadtpark in Bad Frankenhausen befreiten sie mit dem Bagger den Überlauf von Unmengen altem Laub, Holzbruch und Dreck. Zuvor hatten die Kollegen auf der Bundesstraße über den Kyffhäuser die Hinterlassenschaften des Erdrutsches beseitigt, so dass der Verkehr an dieser Stelle nun wieder zweispurig fließen kann.