Straßenbäume fallen als Opfer der Trockenheit

An der Landstraße nach Schernberg werden reihenweise Birken gefällt. Die Bäume entlang der Fahrbahn waren zur Gefahr für den Straßenverkehr geworden, wie Hartmut Zengerling vom Straßenbauamt Nordthüringen auf Nachfrage erklärt. Unter Beobachtung hätten die Gehölze dort schon seit einiger Zeit gestanden. Wahrscheinlich hat der Dürrestress der vergangenen beiden extrem trockenen Jahre ihnen jetzt den Rest gegeben.

An Wassermangel könnten auch die Bäume gestorben sein, die in den vergangenen Wochen auf Straßen im Kyffhäuserkreis gestürzt sind. Das geschehe in letzter Zeit häufiger, schätzt Zengerling ein. Selbst die Bundesstraße 4 musste vor kurzem bereits einmal gesperrt werden, weil ein Baum quer über die Fahrbahn lag. Gleiches passierte wenig später auf der Landstraße zwischen Badra und Kelbra in einem Waldstück. Normalerweise sollte es zu solchen Vorfällen, die immer auch eine große Gefahr für die Verkehrsteilnehmer mit sich bringen, gar nicht kommen, wie der Experte für die Sicherheit an den Straßen Nordthüringens versichert. „Einmal pro Jahr werden alle Bäume entlang der Bundes- und Landesstraßen in der Region in Augenschein genommen, um Schäden oder Krankheitsbilder früh erkennen zu können.“ Würde ein bedrohlicher Zustand festgestellt, komme das betroffene Gehölz unter besondere Beobachtung. „Wir müssen inzwischen deutlich mehr Bäume wegen Anzeichen von Trockenschäden im Auge behalten als noch vor wenigen Jahren“, so Zengerling.

Bei ihren Kontrollen würden die Mitarbeiter des Straßenbauamtes den Blich immer auch auf Bäume richten, die nahe an den Straßen stehen aber nicht direkt zum Straßenbegleitgrün gehören. Das ende normalerweise an der Außenkante des Straßengraben. „Stellen wir bedrohliche Schäden an Bäumen auf den Grundstücken entlang der Straßen fest, versuchen wir natürlich, die Eigentümer davon zu informieren. Selbst eingreifen und Gehölze entfernen können wir dort natürlich nicht“ stellt Zengerling klar. Bei Badra beispielsweise war der abgestorbene Baum von einem anliegenden Waldgrundstück auf die Straße gestürzt. „Die Besitzer müssten jetzt eigentlich noch stärker als früher auf den Zustand der Bäume auf ihrem Grund und Boden achten. Größere Schäden durch die Trockenheit sind nicht mehr von der Hand zu weisen“ appelliert der Mitarbeiter vom Straßenbauamt.

In Roßleben-Wiehe hat die Trockenheit den Bäumen weniger geschadet

Genauer als zuvor werden die vielen hundert Bäume entlang der Straßen in Sondershausen und der Verbindungen zwischen den Ortsteilen bereits seit dem Dürrejahr 2018 unter die Lupe genommen, versichert Agnes Siegmann, die Leiterin der Stadtgärtnerei auf Nachfrage. Bislang sei aber noch an keinem Gehölz so akute Schäden durch die Trockenheit festgestellt worden, dass der Baum als Gefahr eingestuft und gefällt werden musste. Innerhalb der Ortschaften würden die Gewächse bei extremer Hitze und Dürre regelmäßig gewässert. Die Straßen außerhalb hingegen würden meist von Baumsorten gesäumt, die ohnehin gut mit Wassermangel zurecht kämen. Darüber hinaus werde seit zwei bis drei Jahren darauf geachtet, Baumarten neu anzupflanzen, die gegen Trockenheit sehr resistent sind wie Linden oder Ulmen.

In der Stadt Roßleben-Wiehe hat der Baumschutzbeauftragte und Leiter des Ordnungsamtes René Schönherr den Zustand der Bäume im Blick. Die Auswirkungen der Trockenheit haben sich seines Erachtens in Grenzen gehalten: „Wir mussten nur rund fünf Bäume fällen in den vergangenen Jahren. Das hält sich also völlig im Durchschnitt früherer Jahre“, erklärt er. Darunter seien aber auch noch recht junge Bäume gewesen. Besonders anfällig für die Trockenheit seien Nadelbäume, wie Fichten. Eine Häufung der notwendigen Fällungen im einem Ortsteil der Landgemeinde könne er nicht feststellen, die Bäume wurden verteilt auf dem gesamten Gemeindegebiet gefällt. In der Regel kümmert sich der städtische Bauhof mit seinen insgesamt rund 20 Mitarbeitern um den Grünschnitt in der Gemeinde. Lediglich größere Aufträge werden laut Schönherr an externe Dienstleister vergeben.