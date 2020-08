Straßenpflaster kapitulierte

Uups. Da ist in Bretleben aber ein Malheur passiert: Brummifahrer, die im Ort eine Baustelle bedienen, sind wohl ein bisschen zu oft über diese Ecke in der Schönfelder Straße gefahren. Unter den Rädern eines Containertransporters löste sich das Pflaster schließlich. Der Verursacher zeigte die Beschädigung bei der Stadtverwaltung an, die Stadt An der Schmücke nahm ihrerseits die Absicherung der Stelle vor. Die Straße war 2006 erneuert worden.