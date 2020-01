Streit in Bad Frankenhausen um Prioritäten bei Investitionen

Welche großen Investitionen soll es in den nächsten Jahren in der Kurstadt samt und den Ortsteilen geben? Wie sind die Prioritäten? Eine solche Liste beschloss der Stadtrat 2009, da gab es auch eine Reihenfolge: Marktplatz, Schloss, Solefreibad, Oberkirche, Hausmannsturm. Die Vorhaben wurden verwirklicht.

Aus Sicht der SPD- und CDU-Fraktionen des Stadtrates bestehe weiterhin ein hoher Investitionsbedarf, dessen Finanzierung kurz- und mittelfristig die Finanzkraft der Stadt übersteige. Und so gebe es den Vorschlag der beiden Fraktionen an den Stadtrat, das Gremium tagt am 6. Februar öffentlich, die Prioritätenliste fortzuschreiben und in der Folge zu bewerten. Es gehe um Schlüsselprojekte der Entwicklung der Stadt insgesamt, die ein größeres Finanzvolumen haben. Kleinere Projekte führe man nicht auf, diese seien Themen in den Haushaltsdiskussionen.

Allerdings sollte es künftig keine festgelegte Reihenfolge zur Abarbeitung der Investitionsvorhaben geben. Die Maßnahmen sollten in zwei Kategorien aufgelistet werden. Kategorie A seien die Projekte, die vordringlich abgearbeitet werden sollen. In der Kategorie B würden dann die Dinge aufgezählt, die im Anschluss verwirklicht werden sollen. So sei künftig man in Abhängigkeit von den gewährten Fördermittel flexibler.

Kategorie A: Fünfter Bauabschnitt Kyffhäuser-Therme, touristische Erschließung des schiefen Turmes, grundhafter Ausbau der Uderslebener Straße in Ichstedt, Anschaffung von Fahrzeugtechnik der Freiwilligen Feuerwehren, Sanierung eines Teiles der Stadtmauer am Botanischen Garten, Teilrückbau in der Kleingartenanlage Ringleben, Beschilderung der Wander- und Radwege, Aufwertung des Kurparkes.

Kategorie B: Innenausbau des Hausmannsturmes, Sanierung der Kindergärten in Ichstedt und Ringleben, Umgestaltung des Botanischen Gartens, Sanierung eines Teilstücks der Esperstedter Straße, grundhafter Ausbau des letzten Teilstücks der Jahnstraße, Dorferneuerung Ichstedt und Ringleben.

Die Wählergruppe „Gemeinsam für Bad Frankenhausen“ (GfBF), sie hat drei Sitze im Stadtrat, habe, wie sie sagt, teilweise grundlegend andere Vorstellungen zum Beschlussantrag von SPD und CDU. „Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt müssen einige Projekte verschoben oder sogar vorerst ganz gestrichen werden. SPD und CDU wollen beschließen, dass zum Beispiel die Sanierung der Kindergärten Ichstedt und Ringleben nachrangig behandelt werden, in die Kategorie B rutschen. Das gleiche Schicksal soll den Fußweg in der Esperstedter Straße und mindestens eine Parkanlage treffen.“

Im Gegensatz dazu soll die weitere touristische Erschließung des schiefen Turmesvon Bad Frankenhausen, der Rückbau der Kleingartenanlage in Ringleben und die Beschilderung der Wanderwege in der Region als vordringlich eingestuft werden. Einer solchen Einschätzung der Notwendigkeit einzelner Projekte könne und werde die GfBF-Fraktion im Stadtrat nicht zustimmen.

„Wenn man wegen der finanziellen Lage der Stadt entscheiden muss, ob man architektonische Träume am gesicherten schiefen Turm verwirklicht oder mit aller Macht darum kämpft, die Kindergärten in Ringleben und Ichstedt zu erhalten und sogar zu sanieren, dann gibt es für die Wählergemeinschaft nur eine Antwort: Schule und Kindergärten sind Herz und Seele unserer Ortsteile und müssen immer die höchste Priorität genießen.“