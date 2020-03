Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Strejc lobt und mahnt zugleich

In einer Pressemitteilung appelliert der Bürgermeister der Kurstadt, Matthias Strejc (SPD) an seine Bürger, sich weiterhin an die Vorkehrungen gegen das Coronavirus zu halten und ruft gleichsam zur Wachsamkeit auf.

Er danke allen Menschen, die in dieser Ausnahmesituation für ihre Mitmenschen da sind und zum Beispiel sich ehrenamtlich im Rahmen der Einkaufshilfen für andere Hilfebedürftigen engagieren. Dieses Engagement mache Mut und zeigt wieder einmal, wie groß die Solidargemeinschaft in der Stadt sei. Seit Freitag gelten auch in der Kurstadt die weitreichenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Zudem wurden am Freitag die ersten ordnungsbehördlichen Kontrollen zur Einhaltung der aktuellen Allgemeinverfügung in Bad Frankenhausen durchgeführt. Es wurden nur sehr wenige Verstöße festgestellt. In den Nachmittag und Abendstunden gab es nach Kenntnissen der Stadtverwaltung keine Verstöße gegen die Allgemeinverfügung. „Das macht Hoffnung und zeigt uns hoffentlich, die Vernunft und Einsicht unserer Bevölkerung. Ich möchte an der Stell nochmals an alle Menschen appellieren, sich an die Beschränkungen zu halten, zu Hause zu bleiben und sich eben nicht im öffentlichen oder private Bereich zu treffen. Wir werden selbstverständlich auch an diesem Wochenende entsprechende Kontrollen durchführen“, sagt Strejc. Sollten Bürger dennoch, Ansammlungen oder sogar Partys feststellen, so bittet Strejc umgehend um Mitteilung per E-Mail unter . Diese Mail werde rund um die Uhr abgerufen. „Wir werden in solchen Fällen reagieren und versuchen, unverzüglich vor Ort zu kommen. Bitte halten Sie sich an die Auflagen“, sagt Strejc.