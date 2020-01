Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Strich statt Speckgürtel

Die B4-Strecke von Sondershausen, wo ich wohne, bis in die Landeshauptstadt Erfurt finde ich als Viel-Autofahrer nervig. Viele Lkw, viele Geschwindigkeitsbeschränkungen, wenige Möglichkeiten zum Überholen. Nicht anders sieht es in die andere Richtung nach Nordhausen aus. Da kommen viele Kurven dazu. In einem Punkt beneide ich da die Arterner und Heldrunger. Sie haben eine Autobahnauffahrt direkt vor der Nase. Im wahrsten Sinne des Wortes ist man da schnell in Erfurt und Sangerhausen.

Es hat mehrere Jahre gedauert, bis die A71 durchgängig befahren war. Schnell kommt man von A nach B. Autobahnen sind auch in anderer Sicht Hoffnungsbringer. In ihrer Nähe siedeln sich Gewerbe und Industrie an, werden Arbeitsplätze geschaffen. Doch diese Hoffnung erfüllte sich bisher in Artern nicht. Leider. Die Autobahn kam Jahre zu spät. Und wie lange reden wir schon in der Kyffhäuserregion über die geplante Industriegroßfläche nahe Artern? Ob es, wenn sie jemals einmal fertig ist, es einen großen Investor geben wird?

Der Abschnitt A 71 im östlichen Kyffhäuserkreis ist ein enormer Gewinn für die Region. Das steht absolut fest. Aber er ist ein ganz dünner Strich im Vergleich zum Speckgürtel Autobahn 4 in Thüringen.