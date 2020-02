An der Schmücke. Der Energiedienstleister „enviaM“ ist weiter An der Schmücke aktiv.

Stromfirma liefert weitere 20 Jahre

Der Energieversorger „enviaM“ und die Stadt An der Schmücke haben neue Stromkonzessionsverträge abgeschlossen. Die für die Ortsteile Bretleben, Gorsleben, Hauteroda, Heldrungen, Hemleben und Oldisleben rückwirkend zum 1. Januar 2020 in Kraft tretenden Verträge enden am 31. Dezember 2039 und haben damit eine Gültigkeit von 20 Jahren. Das teilte der Energieversorger am Donnerstag mit. Bürgermeister Holger Häßler (parteilos) unterzeichnete die Verträge am Donnerstag.

In der Stadt An der Schmücke versorgt „enviaM“ insgesamt eine Fläche von rund 95 Quadratkilometern und über 6000 Einwohner mit Strom. Mit einem Konzessionsvertrag erlauben Kommunen dem Energiedienstleister die Nutzung ihrer öffentlichen Wege und Straßen, um Stromleitungen zu verlegen und zu betreiben. Als Gegenleistung erhalten die Kommunen jährlich eine Konzessionsabgabe. In der Stadt An der Schmücke sind dies insgesamt rund 162.000 Euro.

Auch die erfüllten Gemeinden Etzleben und Oberheldrungen entschieden sich für die Erneuerung ihrer Stromkonzessionen mit „enviaM“. Die Unterzeichnung durch die Bürgermeister Michael Boldt (Etzleben, parteilos) und Bürgermeisterin Susann Weber (Oberheldrungen, parteilos) soll im März erfolgen. Etzleben erhält jährlich rund 8.200 Euro Konzessionsabgabe, Oberheldrungen 18.350 Euro.