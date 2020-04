Netzregionalleiter Maik Sawitzki (links), Alexander Olm, als Projektleiter auch fürs Umspannwerk Artern zuständig, und Mitnetz-Pressesprecherin Evelyn Zaruba im Mai 2019 an einer Anlage im Umspannwerk Artern.

Stromversorgung soll zuverlässiger werden

Der EnviaM-Netzbetreiber Mitnetz Strom ist auf einen möglichen Corona-Krisenfall gut vorbereitet. „Wir haben für den Betrieb unserer Strom- und Gasnetze Notfallpläne erarbeitet, die eine Aufrechterhaltung des Betriebssicherstellen“, sagte Maik Sawitzki, Leiter der Netzregion Sachsen-Anhalt, auf Nachfrage dieser Zeitung.

Das Netz von Mitnetz Strom hat im östlichen Teil des Kyffhäuserkreises eine Länge von knapp 1000 Kilometern. „Auch unsere regulären Baumaßnahmen und Reparaturen an Netzanlagen in unserem Netzgebiet führen wir durch. Natürlich immer nur, sofern die Maßnahmen für unsere Mitarbeiter und die der Auftragsfirmen so möglich sind, dass die vorgeschriebenen Abstände zwischen den Personen eingehalten werden können.“

Mitnetz Strom plant in diesem Jahr im östlichen Kyffhäuserkreis 15 Baumaßnahmen im Mittel- und Niederspannungsnetz. Das sind Investitionen in einem Umfang von etwa 2,3 Millionen Euro, berichtet Sawatzki. Schwerpunkte seien der Austausch von Freileitungen im Mittelspannungsnetz durch Erdkabel sowie die Modernisierung von Transformatorenstationen. Dabei gehe es vor allem um die Erhöhung der Versorgungszuverlässigkeit sowie die Netzverstärkung für die Aufnahme von Strom aus erneuerbaren Energien. Die Investitionsschwerpunkte:

Borxleben: Ersatzneubau der Turmstation, Verkabelung der Mittelspannungsfreileitung Kachstedt - Borxleben und Borxleben - Ichstedt auf einer Länge von 4,5 Kilometern, Neubau von Niederspannungskabel (800 Meter) in Borxleben, Rückbau von Mittelspannungsfreileitungen von 10,5 Kilometern. Zeitraum: Januar bis August, Kosten: 400.000 Euro.

Bad Frankenhausen: Auswechslung von Mittelspannungskabel (800 Meter) in der Nordhäuser Straße. Zeitraum: April bis Juni, Kosten: 40.000 Euro. Neubau von drei fernsteuerbaren Trafostationen An der Wipper, Jahnstraße und Bornstraße, Neubau von 300 Meter Mittelspannungskabel und 400 Meter Niederspannungskabel, Rückbau von drei Trafostationen. Zeitraum: August bis Oktober, Kosten: 150.000 Euro.

Ringleben: Neubau von 1200 Meter Mittelspannungskabel von Ringleben nach Ichstedt, Baufeldfreimachung für die neue Ortsumfahrung. Zeitraum: Mai bis August, Kosten: 150.000 Euro.

Göllingen: Neubau von 800 Meter Mittelspannungskabel nördlich von Göllingen (hängt auch mit dem Radwegbau zusammen). Zeitraum: September bis November, Kosten: 40.000 Euro.

Artern - Kalbsrieth: Verkabelung der Mittelspannungsfreileitung und Netzverstärkung, Neubau von vier Kilometern Mittelspannungskabel, Rückbau von 1,8 Kilometern Freileitung. Zeitraum: Juli bis November, Kosten: 160.000 Euro.

Kalbsrieth - Heygendorf – Schönewerda: Neubau von zehn Kilometern Mittelspannungskabel, Rückbau von acht Kilometern Mittelspannungsfreileitung. Zeitraum: Juli bis November, Kosten: 400.000 Euro.

Oberheldrungen: Neubau einer fernsteuerbaren Trafostation, Neubau von 120 Metern Mittelspannungskabel und 200 Metern Niederspannungskabel, Übergabe der Turmstation an den Naturschutzbund zum Umbau als Artenschutzstation. Zeitraum: April bis Juni, Kosten: 90.000 Euro.

Roßleben: Erschließung des Wohnbaugebietes Am Almenweg, Neubau einer Trafostation, Neubau 300 Meter Mittelspannungskabel und 800 Meter Niederspannungskabel. Zeitraum: Juli bis Oktober, Kosten: 80.000 Euro. Ersatz von 700 Meter Mittelspannungs- und 600 Meter Niederspannungskabel in der Lessingstraße, Brechtstraße und Volksgut. Zeitraum: August bis Oktober, Kosten: 120.000 Euro.

Heldrungen: Neubau von 800 Metern Mittelspannungskabel vom Umspannwerk Richtung Heldrungen Bahnhof. Zeitraum: Juli bis August, Kosten: 90.000 Euro.

Seega – Günserode: Neubau von 2,5 Kilometern Mittelspannungskabel und Demontage von zwei Kilometern Mittelspannungsfreileitung im Zuge des Radwegbaus. Zeitraum: ab Oktober, Kosten: 150.000 Euro.

Rottleben: Neubau einer Trafostation Barbarossahöhle, Neubau von 2,9 Kilometer Mittelspannungskabel bis Steinthaleben, Demontage von 2,4 Kilometer Mittelspannungsfreileitung, Demontage einer Turmstation. Zeitraum: ab Oktober, Projektwert: etwa 390.000 Euro.