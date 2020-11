Die Stadtverwaltung der Salinestadt holt sich Hilfe von der Erfurter Fachhochschule. Dort wurden Studenten motiviert, im Rahmen ihrer Facharbeiten sich mit dem Verkehrskonzept für Artern zu befassen.

Vor dem Hintergrund einerseits einer Zunahme des Motorisierungsgrades und andererseits den zukünftig zu erwartenden Mobilitätsbedürfnissen insgesamt sowie sehr enger öffentlicher Haushalte sollen vorhandene Verkehrsströme analysiert und Vorschläge zur Optimierung des Gesamtverkehrs für die nächsten 20 Jahre entwickelt werden. Wie kann es gelingen im ländlichen Raum Thüringens einen Einstieg in Nachhaltige Mobilität zu gestalten und lebenswerte öffentliche Räume zu planen. So heißt es in der Aufgabenstellung für die Studenten, mit denen Große einen ersten digitalen Austausch hatte.

„Da es zum Straßenverkehr, unter anderem mit Rasern, dem kaputten Poller, immer wieder Probleme gibt und Standardlösungen nichts bringen habe ich mich an die Fachhochschule Erfurt mit der Bitte um Unterstützung im Rahmen einer Projektarbeit gebeten“, sagt Antje Große, Bauamtsleiterin in der Stadtverwaltung.

Bezüglich des öffentlichen Verkehrs gehe es um die Verknüpfung Bus von und Bahn, die touristische Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) für Rad- und Wasserwanderer auch an den Wochenenden, Möglichkeiten zur Reaktivierung der Unstrutbahn und ein Marketing zur besseren Nutzung des ÖPNV. In Sachen Kfz-Verkehr sollen die Verkehrsführung insbesondere im Innenstadtbereich optimiert werden, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und die Ausschilderung innerstädtischer Parkplätze und der bereits vorhandenen E-Ladestationen optimiert werden. Auch Konzepte für den Radverkehr und Fußgänger sollen erstellt werden.

Gemeinsam mit den betreuenden Professoren haben wir daraus ein interdisziplinäres Projekt für Stadtplaner und Verkehrsplaner gestrickt. Die digitale Auftaktveranstaltung diente erst einmal dem Informationsaustausch. Von den Studenten erhoffen wir uns neue Ideen und Anregungen für die in der Anlage genannten Themenbereiche“, sagt Große.