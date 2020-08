Sturm beschädigt Dach und Bäume

Nur kleinere Schäden hatte das Sturmtief Kirsten bis zum gestrigen Mittwochabend im Kyffhäuserkreis angerichtet. In Bad Frankenhausen war die Feuerwehr im Einsatz. An einem Gebäude in der Straße Am Schackenfeld hatte eine Böe das Dach beschädigt. Eine Aluminium-Umrandung war teilweise abgerissen und drohte auf einen Spielplatz zu stürzen – die Kameraden sicherten sie.

