Süße Tradition wird in Voigtstedt gepflegt

Voigtstedt. Eine Bäckerei aus Allstedt sorgte für einen kulinarischen Lichtblick im Dorf.

Der Ortschaftsrat hat sich dazu entschlossen, auch in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt in der Ortschaft abzusagen. Als Grund dafür nennt der Ortschaftsbürgermeister Uwe Ratayczak (parteilos) die im Zusammenhang mit den Corona-Schutzmaßnahmen verbundenen Anforderungen seitens des Gesundheitsamtes, die die Durchführung unmöglich machen.

Dennoch konnte eine liebgewonnene Tradition im Dorf aufrecht erhalten werden. „Mit Unterstützung der Bäckerei Meye aus Allstedt war es trotzdem möglich, das interessierte Voigtstedter ihre mittlerweile zur Tradition gewordenen Schokoschnittchen am Vortag zum Ersten Advent zu bekommen“, erzählt Ratayczak. Diese Schokoschnittchen hätten in Voigtstedt eine jahrzehntelange Tradition. „Die Schnittchen wurden in einer der einst drei Bäckereien im Dorf nach einem speziellen Rezept hergestellt. Dieses Rezept steht uns leider nicht zur Verfügung. Aber die Bäckerei Meye ist nah dran und diese Schokoschnittchen werden von den Bürgern in unserem Dorf gerne angenommen“, freut sich Ratayczak. Der Verkauf fand am Parkplatz am Gemeindesaal statt und wurde durch Aushänge im Dorf publik gemacht. Es gingen insgesamt 250 Schnittchen über den Tisch. Die Idee dazu entwickelte eine Voigtstedterin 2020 und der Ortschaftsrat übernahm dies in diesem Jahr organisatorisch.