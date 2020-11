Feierlich und unter Einhaltung der gültigen Hygieneregeln wurde Kristóf Bálint am Sonntagnachmittag im Rahmen eines Gottesdienstes in der Unterkirche verabschiedet. Der Superintendent war acht Jahre und zwei Monate Superintendent des Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen und wird Generalsuperintendent in Potsdam.

Kristóf Bálint gab sein Amtskreuz an Regionalbischof Christian Stawenow zurück und verabschiedete sich bei den Gläubigen, die gänzlich auf das Singen verzichten mussten. Dies übernahmen ausschließlich die Kantoren auf der obersten Empore vor der Orgel. Auch die Pfarrer aus dem Kirchenkreis verabschiedeten ihren bisherigen Vorsitzenden.

Dankbar für Mitstreiter in Synode, Kreiskirchenrat und Gemeindekirchenräten

Christian Stawenow erinnerte an Bálints Verdienste und hob besonders seinen präzise Arbeitsweise in Zusammenarbeit mit dem Kreiskirchenrat hervor. In Bálints Amtszeit seien im Kirchenkreis viele Dinge neu entstanden oder Bewährtes fortgesetzt. So wurde der Kirchenkreis Modellregion für Familienorientierte Arbeit in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, hat sich der Kirchenkreis in vielen Bereichen der Gesellschaft aktiv eingebracht, wurden Projekte in den Kirchengemeinden und darüber hinaus angestoßen und begleitet. Auch gab es zwei Strukturreformen. Diese konnten mit großem Einvernehmen gestaltet werden.

Superintendent Kristóf Bálint richtete ein letztes Mal das Wort an den Kirchenkreis. Foto: Patrick Weisheit

Superintendent Bálint sagte, dass er mit gemischten Gefühlen gehe. „Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Nicht nur in Bad Frankenhausen als Wohnort, der sich sehr schön entwickelt hat, sondern im ganzen Kirchenkreis, der sich ja über vier Landkreise und zwei Bundesländer ausdehnt. Es ist eine immer wieder spannende Erfahrung, wie unterschiedlich die Regionen in unserem Kirchenkreis sind“, sagte er. Besonders dankbar sei er für die vielen engagierten Mitstreiter in Synode, Kreiskirchenrat, den Gemeindekirchenräten. Alle setzen sich für ihre Kirchen und den Kirchenkreis ein. Das sei ein Pfund, mit dem weiter gewuchert werden könne. Steffi Wiegleb, Pfarrerin aus Bendeleben, wird als Stellvertreterin zunächst Bálints Aufgaben übernehmen. Im Anschluss gab es diverse Grußworte und auch die Gemeindemitglieder konnten sich von ihrem Superintendenten verabschieden.