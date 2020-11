Bad Frankenhäuser Superintendent Kristóf Bálint wird verabschiedet

Bad Frankenhausen. Gottesdienst am Sonntagnachmittag in der Unterkirche in Bad Frankenhausen.

In der Unterkirche St. Georg und Marien wird am Sonntag, 8. November, Superintendent Kristóf Bálint sein Amtskreuz an Regionalbischof Christian Stawenow zurückgeben. Es ist das Zeichen seines Amtes als geistlicher Leiter des Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen. Bei dem Gottesdeinst ab 16 Uhr ist dies die offizielle Verabschiedung, genauer gesagt die Entpflichtung des von Superintendenten.

Bálint war acht Jahre und zwei Monate Superintendent des Kirchenkreises und wurde am 6. September in Potsdam zum neuen Generalsuperintendenten für den Sprengel Potsdam gewählt, was hier einem Regionalbischof entspricht. Er wird seinen Dienst dort am 1. Januar nächsten Jahres beginnen.