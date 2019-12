Den Scheck überreichte Clemens Schlegelmilch (links), Geschäftsführer des Diakonieverbundes Kyffhäuser, an Superintendent Kristóf Bálint.

Suppen-Projekt hilft Kindern

Etwa 300 Portionen Suppe wurden in diesen Tagen in Sondershausen und Bad Frankenhausen beim Projekt „Einmal Essen macht zweimal satt“ ausgegeben. Der Erlös: 1265,98 Euro. Das Geld ist für den Kinderhilfsfonds des Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen, Unterstützung gibt es beispielsweise mit Lebensmitteln, Bekleidung, Schulsachen. Den Scheck überreichte Clemens Schlegelmilch (links), Geschäftsführer des Diakonieverbundes Kyffhäuser, an Superintendent Kristóf Bálint. 2019 stehen 2000 Euro aus dem Fonds zur Verfügung.