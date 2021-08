Synagogen in Sangerhausen im Porträt

Sangerhausen. Die Sonderausstellung im Spengler-Museum beginnt am 4. September.

Eine Sonderausstellung wird in der kommenden Woche im Spengler-Museum in der Rosenstadt Sangerhausen eröffnet. Die Schau trägt den Titel „Zehn von Neunundzwanzig – Synagogen und jüdische Kultur in Sachsen-Anhalt“. Diese Ausstellung wurde von der Sangerhäuser Initiative „Erinnern und Gedenken“ erarbeitet und zeigt auf 13 Postern zehn ehemalige Synagogen in Sachsen-Anhalt in ihrer Geschichte und mit den tragenden Persönlichkeiten der jeweiligen jüdischen Gemeinden.

Die Poster entstanden seit 2018 sukzessive und wurden bislang an 20 Ausstellungsorten einzeln gezeigt. Nun ist die Reihe abgeschlossen und alle Poster sind zum ersten Mal gemeinsam zu sehen.

Am Donnerstag, 9. September, 17 Uhr, findet begleitend zur Ausstellung ein Vortrag von Bernd Ulbrich von der Moses-Mendelssohn-Gesellschaft in Dessau statt. Der Vortrag beschäftigt sich mit Hermann Cohn (1869-1933), einem anhaltinischen Landespolitiker und liberalen deutschen Juden aus Dessau. Der Eintritt dazu ist frei. Die Ausstellung beginnt am Samstag, 4. September. Zu sehen ist die Schau bis zum Sonntag,14. November.

Öffnungszeiten: Dienstag bis

Sonntag, 13 bis 17 Uhr.