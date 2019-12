Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Täglich Geschichten im Advent

Am Freitag öffnet sich das sechste Adventstürchen in der Vorweihnachtszeit. In der Veranstaltungsreihe „Geschichten im Advent“ , die es täglich um 17 Uhr im Schlosscafé des Regionalmuseums in Bad Frankenhausen gibt, ist Sabine Zeidler.

Nicht immer geht es in den Geschichten des Adventskalenders weihnachtlich zu wie beispielsweise am Nikolaustag, an dem es um den Garten und den Gärtner gehen wird. Ausgesucht hat sich Sabine Zeidler, Mitglied im neuen Kreisvorstand der Linken, dieses Thema. Sie beschäftigt sich selbst intensiv mit diesem Thema und hat die Pflanzentauschbörse in der Altstadt initiiert.