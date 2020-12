Tätlichkeit in einer Wohnung in Artern

In der Puschkinstraße in Artern begingen eine 34-jährige Frau und ihr Freund zusammen den ersten Weihnachtsfeiertag. In den frühen Morgenstunden des 26. Dezember kam es aus bisher ungeklärter Ursache zur körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich die beiden durch gegenseitiges Stoßen und Treten leicht verletzten.

Da die Frau ihren Freund anschließend nicht mehr in ihrer Wohnung duldete, forderte sie ihn zum Gehen auf. Uneinsichtig kam der 38-Jährige dieser Aufforderung erst beim Eintreffen der Polizei nach.

Gegen die beiden wurde ein Strafverfahren eingeleitet.