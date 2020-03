Tafeln im Kyffhäuserkreis öffnen vorerst

Die Lebensmittelausgaben der Tafel in Sondershausen, Greußen und Artern haben vorerst weiter geöffnet.

Die Fördergesellschaft Arbeit und Umwelt (FAU), die die Tafeln in Sondershausen und Greußen betreibt, wolle so lange weitermachen, bis die Lebensmittel ausgehen. Das sei derzeit aber noch nicht der Fall, erläuterte FAU-Geschäftsführer Jürgen Rauschenbach. Man dürfe auch jetzt private Spenden annehmen, außer Frischfleisch.

Die Hygienemaßnahmen seien noch einmal angepasst worden. So werden ab Dienstag die Kunden nur noch einzeln in den Ausgaberaum vorgelassen, um zu verhindern, dass sich viele Menschen auf einmal in den Räumen aufhalten. So werde die Verteilung länger dauern. Dafür habe man die Öffnungszeiten der Tafel erweitert. Statt um 11 Uhr werden die Mitarbeiter bereits um 9 Uhr mit der Ausgabe der fertig gepackten Lebensmittelpakete beginnen. Auch auf dem Gelände sollen die Menschen Abstand wahren.

Bei den Mitarbeitern der Lebensmittelausgabe habe man darauf geachtet, dass künftig niemand mehr, der zur Risikogruppe gehört, in der Ausgabe tätig ist. Mit Arbeitsgelegenheiten und ehrenamtlichen Helfern werden die beiden Tafeln betrieben. Sollten die Arbeitsagentur die Maßnahmeteilnehmer der Arbeitsgelegenheiten abziehen, könnte das Personal knapp werden, befürchtet Rauschenbach. Noch aber habe man genügend Mitarbeiter und Helfer.

Auch in Artern hat die Tafel noch geöffnet, wie der Vorsitzende des Thüringer Landesverbands der Tafeln, Nico Schäfer, berichtet. Allerdings verspüre der Verband bereits einen Rückgang bei den abgegebenen Lebensmitteln. Im Landkreis Sömmerda mussten deshalb zwei Ausgabestellen vorübergehend schließen. Der Landesverband treffe derzeit Vorkehrungen, um die Lagerkapazitäten für Großspenden kurzfristig zu erhöhen. Um die Tafeln vor Ort damit zu unterstützen, so Schäfer.

Für Tiefkühl- und Trockenware stehen dem Landesverband ausreichende Lagerflächen zur Verfügung. Enge werde es bei kühlpflichtigen Produkten wie Joghurt, Käse und Wurst. Sie könnten aktuell nicht in größeren Mengen entgegen genommen werden, da hier Lagerfläche fehlt. Hier benötige man dringend Unterstützung, so Schäfer.

Zudem sei man dazu übergegangen, die Kunden zu bestimmten Zeiten in die Tafel zu bestellen, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Mitarbeiter seien dazu angehalten worden, sich selbst zu schützen. Ältere Helfer wurden gebeten, nicht mehr zu arbeiten. Zudem sollten alle darauf achten, sich nicht ins Gesicht zu fassen. Ohnehin gelten bei den Tafeln entsprechende Hygienestandards.