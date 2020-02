Tankanhänger mit Löschwasser für Wald im Kyffhäuserkreis

Nach den Dürrejahren 2018 und 2019 hat die Landesforstanstalt organisatorisch wie technisch die Waldbrandvorsorge in Thüringen verstärkt. Denn die beiden Trockenjahre brachten nicht nur Hitze-Höchstwerte, sondern auch Waldbrandrekorde. „In beiden Jahren wurden jeweils 40 Waldbrände erfasst, was leider Spitzenwerte im Freistaat sind“, teilt der Sprecher von Thüringenforst, Horst Sproßmann, mit.

Was dies betrifft, ist der Kyffhäuserkreis einigermaßen glimpflich davongekommen. Hier macht den Wäldern zwar auch die Trockenheit zu schaffen. Doch schlimme Brände gab es zum Glück nicht. „Wir hatten immer mal ein paar kleinere Brände im Bereich Rottleben und Bad Frankenhausen. Der letzte größere Brand war 2016 an der Ochsenburg bei Steinthaleben“, erinnert sich Forstamtsleiter Uli Klüßendorf.

Anders im Thüringer Wald, wo die Brände verheerend waren und erstmals sogar den Einsatz von Löschhubschraubern erforderten. Dort lässt der Landesforst vor der am 1. März startenden Waldbrand-Überwachungssaison nun unter anderem die Feuerlöschteiche im Wald aufwendig sanieren sowie die Wegung dorthin zur Wasseraufnahme durch Tankfahrzeuge ausbauen. „Wir haben gar keine Feuerlöschteiche im Wald“, reagiert Klüßendorf auf eine entsprechende Nachfrage. Daran ließe sich auch nichts ändern, fügt er hinzu. „Das Problem ist, dass wir in unserer Region zu wenig Wasser haben. Das macht auch das Anlegen solcher Teiche schwierig. Es fehlt an Quellen und Wasserläufen.“ Lediglich im Rathsfeld gebe es eine Wasserentnahmestelle. „Ansonsten mieten wir im Sommer Hänger mit Tank von der Landwirtschaft, in denen wir Wasser vorhalten“, berichtet der Forstamtsleiter aus dem Waldbrandkonzept im Kyffhäuserkreis. Darüber hinaus gebe es die „ganz normale Absprache mit der Feuerwehr bei den verschiedenen Waldbrandstufen“.

„Wir sind mit unseren großen Laubwaldbeständen nicht so das große Gefährdungsgebiet“, so Klüßendorf und klingt zumindest in dieser Hinsicht einigermaßen erleichtert.