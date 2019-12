Tatvorwurf: Sexueller Kindesmissbrauch

Gegen das Urteil des Amtsgerichtes Sondershausen haben sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel eingelegt. Die Akte geht nun zum Landgericht Mühlhausen.

Der Vorwurf gegen den Angeklagten: sexueller Kindesmissbrauch. Der Senior wohnt im Kyffhäuserkreis, er hat keine Vorstrafen. Der Mann ist mit einer Lebensgefährtin zusammen, auf dem Grundstück ist im Garten ein Pool. Der Sommer war heiß, der Senior nutzte das kühle Nass regelmäßig, um sich zu erfrischen. Dabei sei es nicht ungewöhnlich gewesen, dass er nackt in den Pool ging. Man war ja zu Hause. Und da badete auch das siebenjährige Enkelkind gelegentlich mit. Ab und zu war auch sie nackt.

Im Herbst des Jahres soll es dann, wie Richter Gerald Fierenz vom Amtsgericht Sondershausen schilderte, eine Situation gegeben haben. Der Vater des Mädchens sei auf der Toilette gewesen, er stand, war fertig, habe sein Glied in der Hand gehabt. In dem Moment stand plötzlich die Kleine in der Tür. Sie habe gesagt, dass sie das auch bei Opa gemacht habe. Die Eltern stellten den Senior sofort zur Rede, er habe abgewiegelt, man ging im Streit auseinander. Es wurde gegen den Senior Anzeige erstattet.

Die Polizei vernahm das Mädchen. Sie habe gesagt, dass sie den „Pipimann“ habe anfassen und Handlungen durchführen sollen, das habe sie gemacht. Es soll sechs Fälle gegeben haben. Die Staatsanwaltschaft sprach gegen den Senior einen Strafbefehl aus, eine zwölfmonatige Freiheitsstrafe, die auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem sollte der Mann 300 Euro Geldstrafe zahlen. Gegen den Strafbefehl legte der Mann Einspruch ein. So kam es zur Verhandlung.

Es gab zwei Verhandlungstage, die Eltern sowie das Kind wurden gehört. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe energisch, das stimme nicht, alles sei ein Komplott der Eltern gegen ihn, man wolle ihn aus dem Haus drängen. Ja, er sei im Sommer oft im Pool gewesen, auch nackt, da sei doch nichts dabei, auch das Kind sei mit ihm im Pool gewesen, mal in Badeanzug, mal nackig. Einmal habe das Kind sein Geschlechtsteil berührt, aus Neugier, er habe es nicht dazu aufgefordert – aber zugelassen. So seine Schilderung.

Er könne sich nicht vorstellen, dass das Kind die besagten Aussagen gegen ihn gemacht habe. Die Eltern brachen den Kontakt zu dem Mann ab. Es gab weitere Befragungen bei der Polizei und der Lebensgefährtin. Das Kind habe sich bei der Befragung vor Gericht unbekümmert gezeigt, wie es der Richter formulierte. Es sollte, so die Aussage mehrmals im Pool Handlungen am Geschlechtsteil vom Opa, wie sie ihn nannte, vornehmen. Wie oft, das wisse sie nicht mehr.

Das Gericht ging, wie gegenüber der Polizei ausgesagt, von sechs Taten aus und sprach gegen den Angeklagten, der bei seiner Aussage blieb, eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten aus, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist. Zudem soll der Mann eine Geldstrafe von 1000 Euro zahlen, das Geld ist für zwei Kindereinrichtungen gedacht. Die Staatsanwaltschaft hatte eine etwas höhere Strafe in der Verhandlung gefordert.

Wie gesagt, gegen das Urteil wurden von beiden Seiten Rechtsmittel eingelegt.