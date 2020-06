Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Telekom baut 5G-Empfang im Kyffhäuserkreis aus

Wie die Telekom mitteilt, hat sie ihre 5G-Initiative in Deutschland gestartet. Mit dabei ist demnach auch der Kyffhäuserkreis. In Bad Frankenhausen, Ebeleben, Oldisleben, Roßleben, Sondershausen und Wiehe wurden Mobilfunkstandorte mit dem neuesten Mobilfunkstandard ausgestattet. Aber auch die Nutzer eines modernen LTE-Smartphones profitieren, denn die Mobilfunkstation erkennt ab sofort, ob sich ein LTE- oder 5G-Handy in ihrer Funkzelle aufhält und versorgen das Handy je nach Bedarf. Auch ältere Mobilfunkstandards wie GSM und UMTS werden weiterhin bedient. Das 5G-Netz stehe mit seinem Leistungsvermögen und Möglichkeiten aber noch am Anfang. Im ersten Schritt können ab sofort rund 16 Millionen Menschen in Deutschland 5G nutzen. Kunden im Kyffhäuserkreis seien somit die ersten Profiteure.

=fn?Xfjufsf Jogpsnbujpofo {vn mbvgfoefo Ofu{bvtcbv hjcu ft voufs; xxx/ufmflpn/ef0ofu{bvtcbv=0fn?