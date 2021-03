Termine für Corona-Schnelltests in Bad Frankenhausen

Das Landratsamt des Kyffhäuserkreises hat die Termine für die nächsten Schnelltestungen am Standort der Abstrichstelle in Bad Frankenhausen an der Klosterstraße/Ecke Brauhausstraße (ehemaliges Kyffhäuser Gymnasium), bekannt gegeben. Diese gelten ab Montag, 15. März, und werden vorerst jede Woche angeboten. Tests sind möglich immer Montag von 16 bis 18 Uhr, Mittwoch von 16 bis 18 Uhr und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr.