Termine für Quartiersbegehungen in Artern stehen fest

Das Projekt „Bewegung und Begegnung im Quartier“, das Aktivangebote für Senioren in der Salinestadt schaffen und Barrieren in verschiedenen Bereichen abbauen möchte sowie Projektleiterin Monique Keßler haben mittlerweile Fuß gefasst in Artern. Nun kann sie weitere Details zur Weiterführung des Projektes nennen.

Monique Keßler hat auf dem Arterner Marktplatz und auf dem Königstuhl im direkten Gespräch mit den Arternern zahlreiche Informationen über den Status Quo in der Stadt erhalten. Gleichzeitig hat sie einige Fragebögen unter die Menschen gebracht.

„Aktuell sind wir noch mit der Institutionsbefragung beschäftigt. Das heißt, dass wir Fragebögen an Behörden, Restaurants, Hotels, Vereine und so weiter ausgeben und um Beantwortung bitten. So erfahren wir auch, welche Angebote für Senioren es bereits gibt und woran man somit anknüpfen kann“, sagt Keßler. Man müsse schließlich das Rad nicht neu erfinden und wolle auch keine bestehenden, guten Ideen verdrängen. Im März 2021 will Keßler dann die ersten Angebote selbst an Senioren unterbreiten.

Am 30. September soll es ab 10 Uhr die erste rund einstündige Quartiersbegehung in der Stadt geben. Hier sollen dann auch Senioren dabei sein und etwaige Hindernisse oder Verbesserungsvorschläge dokumentiert werden. Zusätzlich sollen die ersten Ergebnisse aus den Fragebögen auch genutzt werden, um während der Rundgänge auf bestehende Angebote hinweisen zu können. Die Termine für weitere Rundgänge sind der 7. Oktober und 20. Oktober jeweils ab 16 Uhr sowie der 13. Oktober und 22. Oktober jeweils ab 10 Uhr. Treffpunkt ist jeweils am Rathaus. Nur am 22. Oktober führt die Führung über den Königstuhl, weshalb Treffpunkt am Thinka-Büro ist. „Wir haben die Rundgänge so gewählt, dass auch Menschen mit Beeinträchtigung teilnehmen können. Im Anschluss wollen wir die Rundgänge jeweils in geselliger Atmosphäre auswerten.

Die Projektleiterin Monique Keßler ist in der Arterner Außenstelle der Volkshochschule Kyffhäuserkreis zu erreichen unter Telefon: 03466/7407510 sowie per E-Mail: monique.kessler@vhs-th.de.