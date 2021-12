Testzentrum im früheren Bürgerbüro in Artern

In der früheren Außenstelle des Landratsamtes in Artern werden Testungen vorgenommen.

Artern. Landkreis bietet Testmöglichkeiten mit vorheriger Anmeldung an.

Auch nach dem Auszug der Behörden bietet die Landkreisverwaltung am alten Standort An der Promenade 10 noch weiter Coronatests an. Dafür wird die Abstrichstelle in der Ritterstraße 52 in Artern nicht mehr bedient. Eine PCR-Testung mit vorheriger Terminvereinbarung unter 03632/741 444 ist Montag bis Freitag von 13 bis 15 Uhr möglich. Schnelltests werden am selben Standort Montag bis Freitag von 16 bis 17.30 Uhr angeboten. Auch hier muss vorab ein Termin unter www.corona-kyf.de oder unter 03632 /741444 vereinbart werden.