Theater im Bürgerzentrum Cruciskirche in Sondershausen

Sondershausen. „Im Rausch der Neuen Zeit“ heißt das Stück, das am 24. Oktober gezeigt wird.

Das Bürgerzentrum Cruciskirche in Sondershausen heißt am Dienstag, 24. Oktober, zur Theateraufführung „Im Rausch der Neuen Zeit“ willkommen. Die Veranstaltung des Vereins Weimarer Republik in Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum Sondershausen beginnt um 18 Uhr. In dieser Tourneetheaterproduktion wird laut Mitteilung des Bürgerzentrums die Nähe von Vergangenheit und Gegenwart auf besondere Weise erlebbar. Schauspieler David Kramer entführt die Besucher den Angaben zufolge in die Welten des Zeitungsreporters Franz Wiesel und des Talkshowmoderators Lukas Krautkrämer, in ihre Freuden und Leiden, in ihre Stimmungen und Beobachtungen. Durch multimediale Effekte und zahlreiche Originalfilmaufnahmen entstehe das Porträt zweier Epochen, die sich gleichsam im Rausch befinden.

Der Eintritt ist frei.