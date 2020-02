Konditormeisterin Sandra Wolf in der Goethe Chocolaterie in Oldisleben hat ihrer Kreativität wieder freien Lauf gelassen – hier mit einer Wurstplatte.

Oldisleben. Neue Ausstellung in Oldisleben will Besucher anlocken.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Wurstplatte aus Schokolade

In der Goethe Schokoladentaler Manufaktur ist seit dem Wochenende eine neue Ausstellung zu sehen: „Thüringer Tischkultur – damals und heute“ heißt sie und löst die Weihnachtsmärchenausstellung von Aschenbrödel ab. Gezeigt wird nun, was in alten Zeiten und heute auf Thüringens Esstische kam, angefangen bei der Dekoration bis hin zum Fast-Food-Menü mit Burger und Pommes. Mit Hingabe und Liebe zum Detail hat Konditormeisterin Sandra Wolf ihrer Kreativität wieder freien Lauf gelassen und aus Schokolade Thüringer Klöße, Porzellan, Obst und Gemüse, Teepüppchen und Donuts gefertigt. Auch die Thüringer Rostbratwurst im Brötchen und natürlich mit Born-Senf fehlt nicht, und sogar eine Wurstplatte mit Aufschnitt, Bratwurst, Rotwurst und einem Klumpen Gehacktes findet sich unter den täuschend echt aussehenden Exponaten. Die Ausstellung ist bis November täglich zu sehen und wird dann von der neuen Weihnachtsausstellung abgelöst.