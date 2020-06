Gehofen. Tierheim Gehofen hält vorerst an eingeschränktem Betrieb fest. Anlage für Freigänger-Katzen gebaut.

Tierheimbesuch nur mit Termin

Das Tierheim Gehofen behält trotz allgemeiner Corona-Lockerungen vorerst weiter seinen eingeschränkten Betrieb bei. Das erklärte Rüdiger Hundt gestern auf Nachfrage. „Diese Verfahrensweise hat sich bewährt. Wir haben jetzt viel mehr Zeit für unsere Arbeit und schaffen viel mehr“, sagte der Tierheim-Leiter.

Bis zum Beginn der Corona-Krise konnten Besucher jederzeit vor der Tür stehen und wurden auf Wunsch von einem Mitarbeiter durch die Anlage geführt. Für manche Leute eine Selbstverständlichkeit. Für die Mitarbeiter eher zeitraubend, weil mitunter keine ernsthafte Absicht stand, ein Tierheimtier zu sich nach Hause zu holen.

Eingeschränkter Betrieb bedeutet, dass Besuche derzeit weiter nur nach Terminabsprache möglich sind. „Wer jetzt anruft und einen Termin vereinbart, der kommt nicht nur zum Spaß, sondern hat ernsthaftes Interesse an einem Tier“, ist Rüdiger Hundt überzeugt. Einen Stau an Tieren im Tierheim gebe es durch die Vorgehensweise nicht. „Die Tiervermittlung läuft“, so Hundt. „Wir bekommen zwar stets neue Tiere rein, geben aber auch stets welche ab.“

Zuletzt hatte das Tierheim Neuzugänge insbesondere bei den Katzen zu verzeichnen. Es ist die Zeit der Maikätzchen. Acht Katzenmütter und 62 Babykätzchen befinden sich derzeit in Quarantäne. Sie wurden als Fundtiere abgegeben. In vier bis fünf Wochen haben die Jungtiere das Alter für die Vermittlung erreicht und die Tierheimmitarbeiter hoffen, dass dann alle schnell ein neues Zuhause finden.

Für die Freigänger unter den Katzen wurde jetzt ein neues Katzengehege gebaut. Damit seien sie jetzt besser unter Kontrolle, sagt Hundt. Beispielsweise um auszuschließen, dass sie, wie mitunter geschehen, von ihren Streifzügen Krankheiten mit ins Tierheim bringen. „Dann kriegen wir außerdem auch mit, wenn wieder jemand eine Katze ausgesetzt hat“, so Hundt.

Daneben warten auch noch 23 bellende Vierbeiner im Tierheim Gehofen auf ein neues Zuhause. „Im Moment sind es aber alles nur große Hunde, deren neue Herrchen oder Frauchen zudem schon ein bisschen Erfahrung haben müssen“.