Tierquäler in Bad Frankenhausen gesucht

Die Tierschutzorganisation Peta hat 1000 Euro für Hinweise auf einen mutmaßlichen Tierquäler in Bad Frankenhausen ausgesetzt. Am 28. Februar sei ein Kater in der Stadt, in der Gegend der Goethestraße, Am Weinberg und der Thomas-Müntzer-Straße, angeschossen worden, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag.

Das schwer verletzte Tier habe noch nach Hause zurückkehren können, musste aber tierärztlich behandelt werde, so die Tierschützer. Der Kater sei in den vergangenen anderthalb Jahren bereits drei Mal angeschossen worden. Peta nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 0711/860 59 10 entgegen. Bei der zuständigen Landespolizeiinspektion in Nordhausen sei bisher keine Anzeige eingegangen, sagte eine Sprecherin am Freitag dieser Zeitung. Auch habe Peta bisher keinen Kontakt mit der Polizei aufgenommen. Eine Sprecherin der Tierschutzorganisation in Stuttgart erklärte, dass bei entsprechenden Hinweisen auf den Tierquäler die Polizei selbstverständlich eingeschaltet werde. „Wir arbeiten da eng mit der Polizei zusammen“, so die Auskunft. Sollten Hinweise eingehen, würde diese erst einmal auf ihre Glaubwürdigkeit hin überprüft.