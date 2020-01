Oldisleben. Am 1. Februar eröffnet eine neue Ausstellung in der Chocolaterie in Oldisleben.

Tischkultur damals und heute

In der Erlebniswelt Goethe Chocolaterie gibt es eine neue Ausstellung mit Namen „Thüringer Tischkultur – damals und heute. Eine künstlerische Darstellung aus Schokolade besonderer Thüringer Lebensmittel und Thüringer Esskultur“. Die Eröffnung findet am 1. Februar um 12 Uhr statt. Die Ausstellung präsentiert Schokoladen-Schaustücke wie Thüringer Klöße mit allen Utensilien, welche man zur Kloßherstellung zu Hause benötigt, Porzellan und Besteck, Thüringer Obst und Gemüse, Bratwurst mit Born Senf-Töpfchen und Brötchen, Kahla Porzellan, Teepüppchen, Fast Food, Burger und Donut oder Thüringer Wurstplatte. Zahlreiche Informationen ergänzen die Kunststücke aus Schokolade. So können Besucher Interessantes über die persönliche Esskultur von Johann Wolfgang von Goethe erfahren. Zeitgenössische Sitten und Essgewohnheiten zeigen auf, wie sich unsere Tischkultur verändert hat. Über die besonderen Meilensteine der Entwicklung des Kahla Porzellan gibt es auch Informationen. Auch eine Zeitreise vom Korn zum Korn über die Nordhäuser Traditionsbrennerei wird dargestellt. Die kostenfreie Ausstellung hat bis zum 21. Oktober täglich geöffnet in Erlebniswelt Goethe Chocolaterie Oldisleben, Gewerbegebiet 13. Montag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr.