Tourismusverband Südharz Kyffhäuser unterstützt Restaurants

Das Hotel Weinberg in Artern beteiligt sich unter anderem auch an der Aktion.

Der Tourismusverband Südharz Kyffhäuser möchte der Gastronomie in der Region beistehen und macht mit einer Aktion auf ihre Festtags- und Lockdown-Angebote aufmerksam. Weihnachten steht vor der Tür, und das Lieblingsrestaurant ist wegen der Pandemie geschlossen? Damit das Fest trotzdem kulinarisch gelingt, bieten viele Restaurants Weihnachtsmenüs zum Abholen an. „Unter dem Motto #supportyourlocals wollen wir unsere lokale Gastronomie in der Krise unterstützen,“ sagt Marco Wohlenberg vom Tourismusverband. Deshalb hat der Verband einen kurzen Film mit drei Mitgliedsbetrieben gedreht, die nicht nur zu Weihnachten und Silvester leckeres Essen auf Bestellung zum Abholen anbieten.