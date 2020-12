Tourist-Information im kleinen Kreis eröffnet

Drei Monate nach Beginn der Umbauarbeiten im Erdgeschoss des ehemaligen Schlosses in Bad Frankenhausen öffnete die Tourist-Information am Dienstag am neuen Standort ihre Türen. Begangen wurde die Eröffnung im kleinen Kreis mit Bürgermeister Matthias Strejc (links). Eine Eröffnungsfeier soll es geben, wenn die Corona-Maßnahmen wieder lockerer geworden sind.

Bad Frankenhausen. Drei Monate nach Beginn der Umbauarbeiten im Erdgeschoss des ehemaligen Schlosses in Bad Frankenhausen öffnete die Tourist-Information am Dienstag am neuen Standort ihre Türen und konnte gleich die ersten Besucher begrüßen. Begangen wurde die Eröffnung im kleinen Kreis mit Bürgermeister Matthias Strejc (SPD), der sich bei einer Tasse Glühwein von Kurdirektor Jens Lüdecke durch die großzügigen Räume führen ließ, die die Mitarbeiter der Tourist-Information um Leiterin Katrin Möbius in den vergangenen Tagen eingeräumt und mit Material bestückt hatten. Rund 400.000 Euro betrugen die Kosten für den Umbau der Schlossräume, wobei der Denkmalschutz nicht allzu viel Spielraum für größere bauliche Eingriffe ließ. Gelöst wurde dies unter anderem mit indirekter Beleuchtung. Eine richtige Eröffnungsfeier soll folgen, wenn die Corona-Maßnahmen wieder gelockert wurden.