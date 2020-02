Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Treffen der Landfrauen

Die Senioren der Ortschaft Hauteroda sind am Mittwoch 12. Februar, um 14 Uhr, ins Kulturhaus von Hauteroda zu einem gemütlichem Nachmittag eingeladen, informiert die Stadt An der Schmücke. Einen Tag später, am Donnerstag, treffen sich ebenfalls im Kulturhaus die Landfrauen der Ortschaft Hauteroda. Ab 14 Uhr wollen auch sie sich hier einen schönen Nachmittag machen, teilen die Veranstalter mit.