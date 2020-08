In der Volkshochschule in Artern findet das Treffen statt.

Treffen für verwaiste Eltern in Artern

Am Donnerstag, 17. September, findet ab 17.30 Uhr ein weiteres Treffen der Selbsthilfegruppe Verwaiste Eltern in den Räumlichkeiten der Beratungsstelle für Selbsthilfe in der Volkshochschule Artern, Puschkinstraße 58, statt. Das Landratsamt bittet um vorherige Anmeldung bei Elke Heinrich unter Telefon: 01 52/0170 2465. Betroffene sind eingeladen.