Sondershausen. Insgesamt 38.000 Euro Bargeld sowie 5000 Euro in Goldmünzen erbeuteten Trickanrufer am Dienstag im Kyffhäuserkreis.

Trickanrufer erbeuten Bargeld und Goldmünzen

Die mutmaßlichen Täter hatten sich bei beiden Personen telefonisch gemeldet und vorgegeben, Verwandte aus ihrer Familie zu sein.

Wie eine Sprecherin der Polizei in Nordhausen am Mittwochmorgen sagte, übergab daraufhin die 81-Jährige 38.000 Euro Bargeld an einen unbekannte Person.

Ein 88-Jähriger händigte dem vermeintlichen Verwandten Goldmünzen im Gesamtwert von 5000 Euro aus. Die beiden Opfer bemerkten erst zu spät den Betrug und erstatteten anschließend Anzeige.