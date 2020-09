Trinkwasser im Kyffhäuserkreis ist ausreichend vorhanden

Ronald Lannes ist Trinkwassermeister beim Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband (KAT) und kontrolliert regelmäßig, wie hier in Bretleben, die technischen Anlagen im Verbandsgebiet.

Zwei Sommer mit Rekord-Temperaturen in 2018 und 2019 und ein Sommer 2020, in dem deutlich mehr Menschen ihre Ferien zuhause verbracht haben. Besonderen Herausforderungen stand das Versorgungsnetz des Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverbandes (KAT) sowie des Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Helbe-Wipper (TAZ) jüngst gegenüber. Andernorts in Deutschland mussten bereits Entnahmebeschränkungen aus dem Trinkwassernetz veranlasst werden. Im Kyffhäuserkreis war eine solch drastische Maßnahme noch nicht notwendig. Reicht das Trinkwasser für die Kunden von KAT und TAZ auch jetzt noch?