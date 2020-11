Trödelmarkt in Artern letztmals geöffnet

Die Brückenfrauen weisen darauf hin, dass der Trödelmarkt an der Leipziger Straße in Artern am kommenden Mittwoch, dem 2. Dezember, letztmalig in diesem Jahr geöffnet sein wird. Von 9 bis 11 Uhr und zusätzlich von 16 bis 17.30 Uhr wird nochmals allerhand Trödel verkauft. Der Erlös fließt in soziale Projekte in Artern. Die Winterpause wird vermutlich bis März 2021 dauern.