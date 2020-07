Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trödelmarkt schließt im August

Der Trödelmarkt der Brückenfrauen an der Leipziger Straße in Artern bleibt vom 1. bis 31. August wegen der anstehenden Urlaubszeit geschlossen. Der erste reguläre Öffnungstag wird dann der 2. September sein. Dann ist wieder mittwochs von 9 bis 11 Uhr und zusätzlich an jedem ersten Mittwoch des Monats auch von 16 bis 17.30 Uhr geöffnet.