Turnier für Dressur und Springreiter in Donndorf

Der Reit- und Fahrverein Barbarossa veranstaltet ein Dressur- und Springturnier am 22. und 23. August. Die Wettbewerbe beginnen jeweils um 8 Uhr. Veranstaltet werden Dressurprüfungen für Groß und Klein am Samstag und Springprüfungen am Sonntag. Der Verein rechnet mit zirka 350 Startern. Das Turnier wird auf der Herrenwiese in Donndorf ausgerichtet. Besucher sollen bitte der Beschilderung folgen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Veranstaltung wurde durch das Landratsamt genehmigt, Zuschauer wurden zugelassen.