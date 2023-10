Udersleben freut sich auf 46. Waldlauf

Am 5. November ist wieder Waldlauf in Udersleben.

Udersleben. Sechs Strecken zur Auswahl. Voranmeldung bis 4. November

Zum 46. Mal lädt der Uderslebener Sportverein SSV 1923 am 5. November zum Uderslebener Waldlauf ein. Die Starterinnen und Starter des traditionell am ersten Sonntag im November stattfindenden Wettbewerbs können zwischen sechs verschiedenen Strecken wählen: 2,11 Kilometer (Start 9.10 Uhr), 7,91 Kilometer (Start: 9.25 Uhr) und 16,4 Kilometer (ab 16 Jahre, Start: 9.20 Uhr) für die Läuferinnen und Läufer sowie 16,40 Kilometer für die Mountainbiker (ab 16 Jahre, Start: 9 Uhr). Start und Ziel ist der Sportplatz. Die Startgebühren liegen zwischen 5 und 10 Euro. Die Kleinen können wie immer über 150 Meter flitzen (Start: 9.30 Uhr, kostenfrei). Voranmeldung bis 4. November, 13 Uhr. Nachmeldungen sind am Starttag ab 8 Uhr möglich.