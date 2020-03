Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über die Natur, Geologie und Geschichte informieren

Auf mehreren neuen Informationstafeln wird Besuchern und Einheimischen etwas über die wundervolle Natur, die Geologie und Geschichte der Region im Nationalen Geo-Park Kyffhäuser erzählt. In Zusammenarbeit mit dem Sachverständigenbüro Reyer in Erfurt habe man diese Tafeln mit Wissen bestückt und hergestellt, heißt es vom Geo-Park. Tafeln stehen auf dem Gelände des Parkfriedhofes Artern, am Wanderparkplatz Industriestraße, Ecke Hohlweg, in Roßleben-Wiehe, nahe der Kupferhütte in Roßleben-Wiehe an der Unstrut, am Parkplatz der Barbarossahöhle Rottleben, beim Besucherbergwerk in Sondershausen sowie am Gründelsloch in Kindelbrück. Auf dem Friedhof in Artern deshalb, weil hier die Solequelle entspringt. Informiert wird über die Salzstadt, die Saline, den Solgraben, die Heimat seltener Pflanzen.

Finanziell unterstützt wurde dieses Projekt durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz. Mit den Informationstafeln soll ein Stück wichtige Erdgeschichte und die damit verbundenen Zusammenhänge hinsichtlich Flora und Fauna erlebbar gemacht werden. Und es gehe weiter. Im Geo-Park Kyffhäuser gebe es noch viele andere wichtige Geotope-Fenster in die Erdgeschichte. In diesem Jahr sollen noch sieben weitere Informationstafeln aufgestellt werden. Der Geo-Park Kyffhäuser erstreckt sich über eine Fläche von über 800 Quadratkilometer, von Kindelbrück im Landkreis Sömmerda bis nach Kelbra in Sachsen-Anhalt, von Sondershausen bis Roßleben-Wiehe. Im Geo-Park befinden sich etwa 50 Städte und Gemeinden mit ihren touristischen Sehenswürdigkeiten. Seit dem Jahr 2004 gibt es den Verein Geo-Park Kyffhäuser. Er hat es sich auf die Fahne geschrieben, die Geologie des Geo-Parks erlebbar zu machen. In Deutschland gibt es 16 nationale Geo-Parks. Es ist eine Zertifizierung nötig, die Verleihung ist auf fünf Jahre befristet, dann muss eine neue Bewertung erfolgen.