Ampeln sind was Feines. Sie stehen auf der ganzen Welt und ihre roten, gelben und grünen Lichter zeigen, wann wir die Kreuzung passieren dürfen und wann die anderen an der Reihe sind.

Doch mitunter nerven sie auch. Zum Beispiel wenn an jeder Ecke eine steht und den Verkehr anscheinend unkoordiniert zerhackt. Oder wenn sie zu Unzeiten den Verkehrsfluss ausbremsen, wo niemand außer einem selbst auf der Straße ist. Dabei klappt es auch ohne. In Esperstedt waren meine Vorfahrtskenntnisse öfter gefragt. Eine Dorfampel. Aber immerhin so wichtig, dass nicht darauf verzichtet werden kann. Auch in der viel befahrenen Sangerhäuser Straße in Artern mussten Verkehrsteilnehmer schon ohne auskommen.

Und?!

Kein Rückstau! Dafür fließender Verkehr ohne Bremsenquietschen, Fahrradgebimmel, Wutausbrüche, zerbeulte Autos oder gehäufte Polizeieinsätze. Zumindest außerhalb der Stoßzeiten. Schließlich haben wir alle mal die Fahrschule besucht. Kniffliger ist da schon die Chausseehauskreuzung in Bad Frankenhausen. Aber da sind viele eher übervorsichtig oder verunsichert.

Dieser Tage bescherte zur Abwechslung mal die Ampel in Sachsenburg dem Verkehrsteilnehmer eigenständiges Handeln. Die Kreuzung war leer. Und somit ist flüssig auch ein Zeichen für überflüssig.