Überraschungen zum Kindertag Kyffhäuserkreis

In der Stadt An der Schmücke gibt's zum Kindertag Stoffrucksäcke für die Schulanfänger, gepackt von Diana Schmidt, Bürgermeisterin Silvana Schäffer, Susanne Kammlodt, Josephin Rieser und Mandy Schunke (von links) im Beratungsraum in der Stadtverwaltung.

An der Schmücke. Viele Kommunen der Kyffhäuserregion lassen sich am Kindertag für den Nachwuchs etwas einfallen.

Am 1. Juni ist Internationaler Kindertag. Den nehmen auch im Kyffhäuserkreis jedes Jahr Kommunen zum Anlass, dem Nachwuchs in ihrem Ort eine kleine Freude zu bereiten. In der Stadtverwaltung der Stadt An der Schmücke in Heldrungen wurden darum am Montag fleißig Stoffrucksäcke gepackt. Die sollen am heutigen Dienstag, zu ihrem Ehrentag die Schulanfänger erhalten, „weil das schon eine ganz besondere Altersgruppe ist“, wie Bürgermeisterin Silvana Schäffer (CDU) findet.

Die Beutel-Idee hat Susanne Kammlodt aus Roßleben-Wiehe mitgebracht. Die Leiterin des dortigen Mehrgenerationenhauses, die als Mobile Jugendarbeiterin des Kreisjugendrings für Roßleben-Wiehe und An der Schmücke zuständig ist, hat zusammen mit vielen Helfern und Sponsoren für den 1. Juni eine ähnliche Aktion in Roßleben-Wiehe vorbereitet.

Übrige Beutel von der Stadtaktionbekommen die Schulanfänger

Statt der großen Kindertagsfeier im Ortsteil Bottendorf, die wieder den Coronabeschränkungen zum Opfer fällt, können dort die Kinder auf Stadtrallye gehen. Im Beutel finden sie neben den Aufgaben auch Nützliches wie Getränke, kleine Süßigkeiten sowie einen Coupon für eine Kugel Eis, die jedes Jahr Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) spendiert.

„Gesponsert hat die Beutel die Inhaberin des örtlichen Rewe-Marktes, Katja Nehlert, die die Beutel sogar extra noch bedrucken ließ, erzählt Susanne Kammlodt. 362 Mädchen und Jungen der Grundschulen Wiehe und Bottendorf sowie der 5. Klassen der Regelschule und der Klosterschule können sich damit auf die Pirsch machen. Dem Sieger winkt ein Mountainbike, das die Reifenfirma Ehmer spendiert.

„Von dieser Aktion waren noch vierzig Beutel übrig, und die sollen nun die Schulanfänger in An der Schmücke erhalten“, schlägt die Jugendarbeiterin den Bogen schließlich wieder zurück nach Heldrungen. In allen Kindergärten der Stadt sind besondere Höhepunkte geplant: auf die Oldislebener Kindergartenkinder warten zum Beispiel im Freibad Überraschungen, im evangelischen Kindergarten wird gefeiert, und im Kindergarten „Bienchen“ werden die Schulanfänger beim Zuckertütenfest mit den Stoffbeuteln überrascht, in denen sich auch eine Bastelidee und ein Stundenplan befinden. Hier beteiligte sich ebenfalls der örtliche Rewe-Markt mit Sachspenden.

In Bad Frankenhausen und der Gemeinde Kyffhäuserland sind ebenfalls Besuche von Stadt-Mitarbeitern in den Kindereinrichtungen geplant, die auch hier nicht mit leeren Händen kommen werden.