Überwältigende Resonanz auf Bad Frankenhäuser Stadtkalender

Heiligabend steht die grüne Tür des "Lebendigen Stadtkalenders" in Bad Frankenhausen an ihrem 24. und letzten Standort, der Oberkirche mit dem Frankenhäuser Wahrzeichen, dem schiefen Turm. Doch schon nach den ersten drei Wochen zogen die Stadt und ihr Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) ein beachtliches Fazit.

Der Bürgermeister sprach sogar von einer "überwältigenden Resonanz". "Der Lebendige Stadtkalender hat viel Freude in der Weihnachtszeit nach Bad Frankenhausen gebracht und die Herzen der Menschen erreicht. Von Groß bis Klein, von Jung bis Alt: Zahlreiche Wünsche und Anregungen zu den einzelnen Orten sind eingegangen im Briefkasten an der Tür, aber auch auf der Website", teilt das Stadtoberhaupt in einer Pressemitteilung mit.

Bewerbung um Landesgartenschau im Blick

Bereits jetzt werde der Ruf nach dem Lebendigen Stadtkalender 2021 laut. Die Aktion "24 Kostbarkeiten im Advent" findet im Rahmen der Bewerbung der Stadt um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2028 statt. Um die Bürger zu beteiligen, war im November ein Workshop geplant, der coronabedingt allerdings nicht stattfinden konnte. Um die Frankenhäuser dennoch einzubeziehen, wurde die Idee des "Lebendigen Stadtkalenders" geboren, dessen Tür bis zum 24. Dezember jeden Tag einen anderen Ort in der Stadt in den Mittelpunkt rückte.

Nach Strejcs Angaben waren allein in den ersten drei Wochen 6700 Besucher an der Website interessiert. Rund 1500 Antworten und Wünsche gingen in dieser Zeit ein. Sie wurden in den Briefkasten an der Tür gesteckt und online per Mail geschickt. "Etwa zwanzig Prozent sind Online-Antworten. Diese sind deutlich umfangreicher und differenzierter, als das handgeschriebene Feedback", so der Bürgermeister.

Präsentation mit Lichtinstallation nicht möglich

Die Ergebnisse des "Lebendigen Stadtkalenders" sollten ursprünglich am 27. Dezember bei einer Abschlusspräsentation vorgestellt werden. "Doch das Risiko war uns angesichts der gewaltigen Resonanz zu groß", räumt Strejc ein. Da die geplante Lichtinstallation zur Abschlusspräsentation in der Oberkirche aufgrund des Lockdowns nicht stattfinden kann, werde die Präsentation der Ergebnisse kurzerhand ins Netz verlegt: "Am Sonntag, den 27. Dezember um 16 Uhr geht die Präsentation online", kündigt Strejc an.

Beispielhaft werde "die große Menge an Wünschen und Ideen gezeigt, die uns erreicht haben". Wer erst später von der Aktion erfahren habe oder ein Türchen verpasst hat, muss nicht traurig sein. Vom 25. Dezember bis 6. Januar werden auf der Internetseite alle Türchen noch einmal für Ideen, Wünsche und Vorschläge geöffnet. "Für uns als Stadt beginnt nun die Arbeit parallel zur Bewerbung zur Landesgartenschau 2028. Wir prüfen jeden Wunsch und jeden Hinweis", so Strejc.