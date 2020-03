Umzug in neue Werkstätten in Artern für Ende April geplant

Die diakonische Stiftung Finneck werde Anfang Mai ihre erweiterten Werkstätten in Artern in Betrieb nehmen. „Derzeit sind wir in der heißen Phase des Baus“, sagte Sylvia Buchmann, Leiterin der Finneck-Niederlassung im Kyffhäuserkreis am Donnerstag dieser Zeitung. Die Fenster würden eingesetzt und der Innenausbau laufe auf vollen Touren.

Alle Steine seien verbaut worden, erklärte sie weiter und spielt auf eine Aktion von Mitte Dezember an. Denn die neuen Werkstätten für Erwachsene mit psychischen Erkrankungen entstehen in einer früheren Lagerhalle. Dafür müssen 32 Räume gemauert werden. Symbolisch hatten im Dezember Kommunalpolitiker und Vertreter der Stiftung gemeinsam begonnen, die erste Mauer dafür hochzuziehen. Derzeit werkeln in der Halle zahlreiche Handwerker. Vom Fliesenleger über Trockenbauer bis hin zu Malern und Elektrikern seien die regionalen Handwerksbetriebe auf der Baustelle gut vertreten, betonte die Stiftungsverantwortliche. Ziel sei, dass Ende April und Anfang Mai der Umzug in die neuen Werkstätten stattfinde. Dann könne dort im Mai die Arbeit beginnen. Die Stiftung Finneck hatte bereits 2018 geplant, in Artern ihre Zweigwerkstatt für Erwachsene zu erweitern. Allerdings kam für den derzeitigen Standort kein Vertrag zustande, weil die Landesentwicklungsgesellschaft offenbar einen zu hohen Quadratmeterpreis gefordert hatte. Selbst Vermittlungsversuche durch das Landratsamt seien gescheitert, berichteten im Dezember Vertreter der Stiftung Finneck sowie des Bildungs- und Leistungszentrums Sömmerda. Aber die Verantwortlichen wurden trotzdem in Artern fündig und konnten unter Vermittlung der Stadt eine Halle in einem Gewerbegebiet erwerben, die nun ausgebaut wird. Die Stiftung Finneck ist bereits seit 1991 in Artern tätig.