Umzug ins Schloss

Die Tourist-Information – im Bild Leiterin Katrin Möbius mit Vanessa Vollrath – in Bad Frankenhausen zieht um. Vom Anger geht in ins Schlossmuseum, wo seit dem Sommer Räume im Erdgeschoss hergerichtet wurden.

Bad Frankenhausen. Tourist-Information in Bad Frankenhausen bezieht ihre neuen Räume und wird ab 1. Dezember am neuen Standort öffnen.

Das Regionalmuseum im ehemaligen Schloss in Bad Frankenhausen ist geschlossen. Trotzdem herrscht am Freitagvormittag reger Betrieb im Haus: Kisten werden geschleppt, Souvenirs mit dem Bild vom schiefen Turm ausgepackt, Bücher über die Region ins Regal gestellt, anderes griffbereit in Schränke verstaut. Die Tourist-Information Bad Frankenhausen steckt mitten im Umzug. Und zwischendurch justiert der Elektriker an der Beleuchtung nach, schaltet das Licht ein und wieder aus. Von entspanntem Ortswechsel keine Spur.