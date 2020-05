An der B 86 zwischen Heldrungen und Reinsdorf haben Unbekannte große Mengen schwerer Industrie-Planen einfach am Wegesrand entsorgt.

Unbekannte entsorgen illegal Müll

Heldrungen. An der Bundesstraße 86 zwischen Heldrungen und Reinsdorf haben Unbekannte große Mengen schwerer Industrie-Planen am Wegesrand entsorgt. Die Täter müssen die tonnenschweren Planen gefaltet, verpackt und auf einen Lkw geladen haben, um sie anschließend an einem Feldweg in der Natur zu entsorgen. Die Fundstelle befindet sich rechtsseitig der B 86 in Fahrtrichtung Reinsdorf kurz vor dem Kreisverkehr Reinsdorf/Bretleben auf Höhe des Autobahn-Rastplatzes „Hohe Schrecke West“. Für Beräumung und Entsorgung der illegal abgelagerten Planen entsteht dem Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger ein erheblicher Schaden.

Sachdienliche Hinweise bitte unter Tel. 03632/ 74 13 31, per Email an umweltamt@kyffhaeuser.de oder an die Polizei